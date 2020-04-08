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Van’da eczanelerin çalışma saatleri değişti

VAN HABERLERİ  | 08.04.2020 18:03 | Son Güncelleme

Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında eczanelerin çalışma saati değişti.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz geneli faaliyet gösteren serbest eczanelerin pandemi tedbirleri kapsamında 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere açılış ve kapanış saatlerinin hafta içi 10.00-18.00, Cumartesi günleri için 10.00-17.00 olarak güncellenmiştir.

Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında eczanelerin çalışma saati değişti.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz geneli faaliyet gösteren serbest eczanelerin pandemi tedbirleri kapsamında 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere açılış ve kapanış saatlerinin hafta içi 10.00-18.00, Cumartesi günleri için 10.00-17.00 olarak güncellenmiştir. Van’ın Tuşba, Edremit, İpekyolu ilçeleri için nöbetçi eczane sayısı 5’e çıkarılırken, eczanelerin açılış- kapanış saatleri haricindeki diğer saatlerde nöbetçi eczanelerin nöbete devam etmesi kararlaştırılmıştır” denildi.

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Sabah
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Öğle
12:13
İkindi
15:51
Akşam
18:43
Yatsı
20:03

Van Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Mızrak Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Van Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
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