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Van'da eğitime kar engeli

15.03.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da eğitime kar engeli

Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle 3 ilçede okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumlarında (lise, halk eğitim, RAM, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitime 16 Mart Çarşamba ara verildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Van

Van Namaz Vakitleri 15 Mart Salı

İmsak
04:50
Sabah
06:11
Öğle
12:21
İkindi
15:42
Akşam
18:20
Yatsı
19:36

Van Nöbetçi Eczaneler15 Mart Salı

Ferhat Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Gülseven Eczanesi
Ipekyolu
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