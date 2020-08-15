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Van’da endişe veren korona virüs haritası

VAN HABERLERİ  | 15.08.2020 09:55 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığının ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasında Van’daki korona virüs tablosu endişe vermeye başladı.Bakanlığın riskli bölgeleri gösteren haritada hasta sayısının ve yayılımın arttığı dikkat çekerken il merkezindeki kırmızı nokta sayısının da devam ettiği görüldü.

Sağlık Bakanlığının ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasında Van’daki korona virüs tablosu endişe vermeye başladı.
Bakanlığın riskli bölgeleri gösteren haritada hasta sayısının ve yayılımın arttığı dikkat çekerken il merkezindeki kırmızı nokta sayısının da devam ettiği görüldü. Korona virüs yayılımını ve riskli bölgeleri gösteren uygulamada özellikle merkez Beşyol Meydanı, Cumhuriyet, Maraş, İkinisan, İskele ve Sıhke caddelerinde yoğunluk görüldü. Son zamanlarda toplu konutlarda da riskin arttığı gözlemlenen haritada, salgının kırsal mahallelere de sıçradığı görüldü. Korona virüs yayılımın en çok düğünlerde sosyal mesafeye ve maske kuralına uyulmamasından kaynaklandığı düşünülüyor. Öte yandan Van Valiliği tarafından son günlerde güncel vaka, can kaybı ve yoğun bakım hasta sayılarıyla ilgili bir bilgi paylaşımı da yapılmadı.

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