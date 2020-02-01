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Van’da ev yangını

VAN HABERLERİ  | 01.02.2020 16:54 | Son Güncelleme

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi’nde meydana geldi.

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı İpekyolu Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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İmsak
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Sabah
07:06
Öğle
12:25
İkindi
15:10
Akşam
17:34
Yatsı
18:53

Van Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Deniz Eczanesi
Ipekyolu
Ferhat Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Van Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
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