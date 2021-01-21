Van’da "Gençlik Ofisi" protokolü imzalandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında "Gençlik Ofisi" işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlük binasında düzenlenen imza törende konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, protokolün üniversite öğrencileri için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile sanat, spor ve eğitim konusunda ortak proje çalışmaları yürüteceklerini ifade eden Şevli, "Kampüsümüzde 10 bin kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurtları var. Öğrencilerimiz bizden sosyal, kültürel ve eğitsel gibi aktivitelerin artırılmasını istedi. Bu kapsamda öğrenci kulüplerimizin olduğu binada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte Gençlik Ofisi’nin yapılması için çalışma başlattık. Pandemi olmasaydı bu çalışmayı geçen yıl hayata geçirecektik. Öğrencilerimiz üniversiteye başladıklarında hazır bir Gençlik Ofisi bulacaklar. Öğrencilerimize daha fazla sosyal aktivite alanı oluşturmayı amaçlıyoruz. Biz her öğrencimizin en az bir enstrüman çalmasını, bir spor dalıyla ilgilenmesini ya da bir sosyal sorumluluk projesinde görev almasını istiyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun desteğiyle Gençlik Ofisleri’nin Türkiye genelinde hızlı bir şekilde açıldığını söyledi. İnanç, “Gençlik merkezlerimizdeki tüm çalışmalarımızı gençlerimizin yoğunlukta yaşadığı okul bölgelerine ve ilçe merkezlerinde gençlerin ayağına götürmeyi amaçlıyoruz. Gençlerimizin bu mekanlarda kendilerini sanat, kültür, spor ve eğitim alanlarında geliştirebilecek. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek ücretsiz hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizdeki tüm üniversitelerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerimiz Gençlik Ofislerini kuruyor" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından projenin protokolü imzalanarak tören sona erdi.

