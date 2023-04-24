Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 17-23 Nisan'da düzenlenen 4 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

