Van'da göçmen kaçakçılığı yapan kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 1-7 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan bir araca el konuldu.

