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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi tutuklandı

28.03.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 8 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 15 organizatör gözaltına alındı, "şok ev" diye tabir edilen iki metruk yapı yıktırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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