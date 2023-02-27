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  4. Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı

27.02.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 20-26 Şubat'ta gerçekleştirilen 8 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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