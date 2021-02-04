YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da ‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri’ ilgi görüyor

Van’da ‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri’ ilgi görüyor

04.02.2021 18:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez’in himayelerinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı yoğun ilgi görüyor.Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde ve Daire Başkanı Selma Biçek’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen program, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleşti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez’in himayelerinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı yoğun ilgi görüyor.
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde ve Daire Başkanı Selma Biçek’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen program, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleşti. Bu haftaki programda Muradiye Sosyal Hizmetler Merkezi Birim Sorumlusu Sosyolog Erkan Bayram, İl Müftülüğünden Vaize Mine Sürmen ve Dr. Zübeyde Tezcan (Aile Terapisti) kadınlar ile bir araya geldi. Program kapsamında Sosyolog Erkan Bayram sohbetinde, madde bağımlılığı konusunda katılımcılara bilgi verdi. Madde bağımlılığının nasıl başladığı ve getirdiği sorunlar hakkında detaylı bilgi veren Sosyolog Bayram, madde bağımlılığından kurtulmanın zorlukları ve önüne geçmek için yapılması gerekenleri örneklerle anlattı.
Daha sonra konuşan Vaize Mine Sürmen, aile içi etkili iletişimin esaslarını anlatarak, aile içerisinde sevginin, merhametin önemini ayet ve hadisler ışığında dinleyicilere aktardı.
Aile Terapisti Dr. Zübeyde Tezcan ise katılımcıların aile içi iletişim ve farklı konulardaki sorularını yanıtladı.
Pandemi tedbirlerine riayet edilerek gerçekleştirilen program, karşılıklı görüş alışverişi ile son buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

Van Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
05:39
Sabah
07:02
Öğle
12:25
İkindi
15:13
Akşam
17:38
Yatsı
18:57
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Polis olmak isteyen minik Baver’e sürpriz ziyaret

Polis olmak isteyen minik Baver’e sürpriz ziyaret

Kızılay heyetinden Başkan Tanış’a ziyaret

Kızılay heyetinden Başkan Tanış’a ziyaret

Çığ felaketinde hayatını kaybedenler için anma programı

Çığ felaketinde hayatını kaybedenler için anma programı

Van'da 4 kişinin şehit olduğu saldırıya katılan teröriste 5 kez müebbet hapis cezası

Van'da 4 kişinin şehit olduğu saldırıya katılan teröriste 5 kez müebbet hapis cezası

Başkan Şahin’den Başkan Berge’ye ziyaret

Başkan Şahin’den Başkan Berge’ye ziyaret

Başkan Şahin’den Başkan Berge’ye ziyaret

Başkan Şahin’den Başkan Berge’ye ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.