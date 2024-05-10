YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 6 gün süreyle yasaklandı

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 6 gün süreyle yasaklandı

AA AA
10.05.2024 11:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 6 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin, temel hak ve özgürlüklerin korunmasının amaçlandığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van ili sınırları içinde 10 Mayıs'tan geçerli 15 Mayıs da dahil olmak üzere 6 gün süreyle gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması gibi eylem ve etkinlikler 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun hükümleri gereği, belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır."

Söz konusu tarihler arasında ilçelerden ve çevre illerden bireysel veya toplu olarak ya da kent güzergahını kullanarak kanuna aykırı her türlü eylem ve etkinliğe katılımın önlenmesinin de amaçlandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıslar ve grupların, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (C) fıkra hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buradan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına ve bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergahının kullanılmasına izin verilmemesi kararı alınmıştır."

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Silvan’da ’Bilim Fuarı’Silvan’da ’Bilim Fuarı’
Gebze’nin o mahallesine tam donanımlı konsept parkGebze’nin o mahallesine tam donanımlı konsept park
Karaman’daki ’Çelik Yelekli Cinayet’ davası Kayseri’de devam ediyorKaraman’daki ’Çelik Yelekli Cinayet’ davası Kayseri’de devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Van yasak

Van Namaz Vakitleri 10 Mayıs Cuma

İmsak
03:15
Sabah
04:52
Öğle
12:08
İkindi
15:58
Akşam
19:13
Yatsı
20:44
Van ECZANELER
Van ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.