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Van’da gümrük kaçakçılığı

13.03.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirilirken, 15 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van’da gümrük kaçakçılığı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 10 bin 193 paket sigara, 13 adet cep telefonu, 900 gram açık tütün, 1 adet tabanca, 1 adet Ak-47 tüfek, 2 adet Ak-47 tüfek şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 151 adet uzun namlulu tüfek fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 8 olay bünyesinde 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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