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Van’da hafta sonu kısıtlamalarında kan bağışçıları muaf sayılıyor

VAN HABERLERİ  | 13.12.2020 12:14 | Son Güncelleme

Van’da korona virüs nedeniyle hafta sonu alınan sokağa çıkma kısıtlamasından kan bağışçıları muaf tutuluyor.Korona virüs salgınında vakaların yeniden artış göstermesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de İçişleri Bakanlığınca yeni tedbirler uygulamaya konuldu.

Van’da korona virüs nedeniyle hafta sonu alınan sokağa çıkma kısıtlamasından kan bağışçıları muaf tutuluyor.
Korona virüs salgınında vakaların yeniden artış göstermesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de İçişleri Bakanlığınca yeni tedbirler uygulamaya konuldu. Hafta sonu uygulanan kısıtlama süresince bazı sektörler belirli saatlerde kısıtlamadan muaf tutulurken, Kızılay’ın sitesinden randevu oluşturan vatandaşlar da kan bağışı için Kızılay Kan Bağış Merkezlerine gidebileceği belirtiliyor.
Korona virüsle mücadele çerçevesinde ilk günden bugüne ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların yanı sıra kan ve immün plazma bağışı alarak hastaların şifa bulmasını sağlayan Kızılay, kısıtlama süresince de kan bağışı alamaya devam ediyor.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van Kan Bağışı Merkez Müdürü Sinan Karakuş, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde de kan bağışında bulunmanın mümkün olduğunu söyledi. Bunun için kanver.org sitesinden randevu oluşturanların Cumhuriyet Caddesinde bulunan platformda kan bağışı yapabileceğini ifade eden Karakuş, hafta sonu saat 09.00 ila 17.00 arası hizmet verdiklerini belitti. Karakuş, kan bağışı yapan vatandaşların bağışa dair belge ibraz etmesiyle kısıtlamadan muaf olacaklarını anımsattı.

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