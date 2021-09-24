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Van'da halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye ulaştırdı

24.09.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye ulaştırdı

Van Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcu, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.

Ulaşım Daire Başkanlığına ait Edremit-TOKİ seferini yapan halk otobüsü şoförü Mehmet Salih Avar, 72 yaşındaki Fahrettin Adıyan'ın fenalaştığını fark etti.

Otobüsü durduran Avar, yaşlı adama ilk müdahalesinin ardından, güzergahını değiştirdi. Avar, Adıyan'ı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Adıyan, tedavi altına alındı.

Avar, belediye şoförleri olarak bu tür olaylara karşı eğitim aldıklarını söyledi.

Hastayı fark ettiğinde hemen aracı durdurduğunu anlatan Avar, şunları kaydetti:

"Yolcu fenalaşınca yanında oturan eşine neyi olduğunu sordum. Eşi bana kocasının kalp hastası olduğunu söyledi. O anda hasta üzerime yığıldı. Hastaya ilk müdahale olarak kalp masajı yaptım. Sonra arabada sağlıkçıların olduğunu fark ettim. Hastayı hemşireye bıraktım, kendisinden rica ettim 'Siz hasta ile ilgilenin, ben de hastaneye götüreyim' dedim. Hastayı hastaneye götürdük. Hastanın durumu da kötüydü, sağlıkçı arkadaşlar geldiler, hemen ilgilendiler. O an diğer yolcuların tepkileri çok iyiydi. Sonra hastanın durumunun iyi olduğunu öğrenince çok mutlu oldum."

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