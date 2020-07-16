YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da hayvan pazarının yolu yenileniyor

Van’da hayvan pazarının yolu yenileniyor

VAN HABERLERİ  | 16.07.2020 13:25 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, canlı hayvan pazarının yolunda yenileme çalışmalarına başladı.Van Büyükşehir Belediyesi, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, canlı hayvan pazarının yolunda yenileme çalışmalarına başladı.
Van Büyükşehir Belediyesi, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ağır geçen kıştan sonra vatandaşların talebi üzerine canlı hayvan pazarı yolunda yenileme çalışması başlatan Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, canlı hayvan pazarı güzergâhındaki yolda söküm çalışması yapıyor. Söküm çalışmaları tamamlandıktan sonra büyükşehir belediyesinin kendi iş gücü ile dolgu, stabilize ve asfalt çalışmasının yapılacağını ifade eden yetkililer, kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan çalışma ile yaklaşık bin 200 metrelik yolun 18 metre genişliğinde asfaltlanarak daha güvenli ve konforlu hale getirileceğini söylediler. Yetkililer ayrıca Tuşba Belediyesi sorumluluk alanında bulunan Seyrantepe Mahallesi Adıgüzel Kümeevler Çıkmaz Sokak’ta başlatılan asfalt çalışmasının da devam ettiğini belirttiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor

Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor

Besni’de 15 Temmuz etkinliği

Besni’de 15 Temmuz etkinliği

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Van Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:04
Sabah
04:48
Öğle
12:18
İkindi
16:11
Akşam
19:37
Yatsı
21:14

Van Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Filiz Eczanesi
Ipekyolu
Nur Eczanesi
Ipekyolu
Saydan Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kızılay deprem bölgesinde

Kızılay deprem bölgesinde

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Çatak Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı devam ediyor

Çatak Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı devam ediyor

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.