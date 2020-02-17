YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da HDP'li vekilin aracında yakalanan kişi, bir terör olayının zanlısı çıktı

Van'da HDP'li vekilin aracında yakalanan kişi, bir terör olayının zanlısı çıktı

VAN HABERLERİ  | 17.02.2020 16:27 | Son Güncelleme

Van'da HDP'li vekilin aracında yakalanan kişi, bir terör olayının zanlısı çıktı

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın aracında yakalanan terör şüphelisi Y.D'nin, Van'da bir terör olayını gerçekleştiren 3 kişiden biri olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde park halindeki aracı yakılan M.A, 2 Nisan Şehit Nihat Akbaş Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne müzahir bir internet sitesinde "Van'da ajanlık yapan bir kişinin aracı intikam birimlerimizce hedef alındı" şeklinde paylaşımın yapıldığını tespit etti.

Ekipler, Cumhuriyet savcısının talimatıyla 15 Aralık 2019'da araç sahibinin ifadesini aldı.

Burada fotoğraf teşhisi yaptırılan M.A, milletvekilinin aracında yakalanan terör şüphelisi Y.D'nin yanı sıra S.K. ve M.S.T. isimli zanlıları teşhis etti.

Terör örgütünce tehdit içerikli mesajlar almaya başladığını belirten araç sahibi M.A, söz konusu durumu 21 Ocak'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek, güvenlik güçlerine iletti.

M.A'nın şikayeti üzerine, Van 2. Sulh Ceza Hakimliği, araç yakma olayıyla ilgili teşhis edilen ve aralarında HDP'li milletvekilinin aracında yakalanan Y.D'nin de bulunduğu 3 şüphelinin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesi, sosyal medya ve arşiv araştırması yapılması, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem başlatılarak, gözaltına alınabilmesi, ikametlerinde arama, el koyma yapılabilmesi için karar aldı.

Alınan karar doğrultusunda yürütülen teknik takip sonucu Y.D'nin, HDP Van Milletvekili Sarısaç'ın evinde saklandığını belirleyen ekipler, 14 Şubat'ta evden çıkan şüpheliyi gözaltına aldı.

Terör şüphelisi Y.D'nin HDP milletvekili Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar, MOBESE kameralarınca kaydedilmişti.

Bu arada Van Cumhuriyet Başsavcılığı da HDP Van Milletvekili Sarısaç hakkında, "terör örgütüne yardım ve yataklık, Terörle Mücadele Kanunu 6. maddesine aykırılık ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı HDP terör şüphelisi Van

En Çok Okunan Yerel Haberler

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Türkiye’de yılda 3 bin 500 çocuk bu hastalığa yakalıyor

Türkiye’de yılda 3 bin 500 çocuk bu hastalığa yakalıyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin

Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin

Van Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:49
Öğle
12:26
İkindi
15:24
Akşam
17:52
Yatsı
19:09

Van Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Erek Eczanesi
Ipekyolu
Evin Eczanesi
Ipekyolu
Nefes Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Derman Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.