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Van’da hem yasağa uymadılar, hem de yasak tüfekle ava çıktılar

VAN HABERLERİ  | 04.01.2021 12:21 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında avlanan 2 kişiye takozu bulunmayan yarı otomatik tüfekle avlandıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefetten idari para cezası verildi.Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kırkgeçit Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hafta sonu yaptıkları denetimler sonucu 2 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasında avlandığı tespit edildi.

Van’da hem yasağa uymadılar, hem de yasak tüfekle ava çıktılar

Van’ın Gürpınar ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında avlanan 2 kişiye takozu bulunmayan yarı otomatik tüfekle avlandıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefetten idari para cezası verildi.
Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kırkgeçit Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hafta sonu yaptıkları denetimler sonucu 2 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasında avlandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van İl Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekipler 2 şahsa, takozu bulunmayan yarı otomatik tüfekle avlandıkları için, jandarma ise sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefetten idari para cezası verildi.
Yetkililer, destekleri için Kırkgeçit Jandarma Karakol Komutanlığı personeline çok teşekkür ettiler.

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