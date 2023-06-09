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Van'da hurdaya ayrılan 5 midibüs onarılarak belediye filosuna kazandırıldı

09.06.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince hurdaya ayrılan 5 midibüs, onarılıp yenilenerek belediyenin araç filosuna kazandırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye kaynaklarının doğru kullanılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Tasarruf sağlamak amacıyla Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, belediyeye ait araçların bakım ve onarımlarını yapıyor.

Bu kapsamda, belediye bünyesinde yer alan ancak hurda durumuna gelmiş 5 midibüsü onaran ekipler, araçları tamamen yenileyerek hizmete hazır hale getirdi.

Onarımı yapılan araçlar, Büyükşehir Belediye Spor Kulübü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren çocukların şehir içi servis hizmetinde kullanılacak.

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Van hurda midibüs

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