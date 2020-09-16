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Van’da izinsiz reklam panolarını kaldırma çalışması

VAN HABERLERİ  | 16.09.2020 14:29 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde estetiğe aykırı ve izinsiz yerleştirilen reklam tabelası ile panolarını sökmeye devam ediyor.Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde estetiği bozan elektrik panoları, direkler, ağaç gövdeleri gibi noktalara izinsiz asılan reklam tabelaları ve panolarını söküyor.Daha önceden uyarılan, ancak uyarıyı dikkate almayanların tabela veya reklam levhalarının söküldüğünü ifade eden ekipler, Beşyol Meydanı ile Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve Milli Egemenlik caddeleri üzerinde bulunan izinsiz reklam panolarının tamamını kaldırdı.Görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan reklam tabelalarının söküm çalışmalarına belirli periyotlarla devam edileceği kaydedildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde estetiğe aykırı ve izinsiz yerleştirilen reklam tabelası ile panolarını sökmeye devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde estetiği bozan elektrik panoları, direkler, ağaç gövdeleri gibi noktalara izinsiz asılan reklam tabelaları ve panolarını söküyor.
Daha önceden uyarılan, ancak uyarıyı dikkate almayanların tabela veya reklam levhalarının söküldüğünü ifade eden ekipler, Beşyol Meydanı ile Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve Milli Egemenlik caddeleri üzerinde bulunan izinsiz reklam panolarının tamamını kaldırdı.
Görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan reklam tabelalarının söküm çalışmalarına belirli periyotlarla devam edileceği kaydedildi.

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