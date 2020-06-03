YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da izolasyon kurallarına uymayan otobüs şoförü 12 kişiye virüs bulaştırdı

Van'da izolasyon kurallarına uymayan otobüs şoförü 12 kişiye virüs bulaştırdı

VAN HABERLERİ  | 03.06.2020 13:18 | Son Güncelleme

Van'da izolasyon kurallarına uymayan otobüs şoförü 12 kişiye virüs bulaştırdı

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinaya alınan ancak izolasyon kurallarına uymayan otobüs şoförü, virüsün 12 kişiye daha bulaşmasına neden oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Tuşba ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi'nde yaşayan ve testleri pozitif çıkan otobüs şoförünün, filyasyon ekiplerince evinde karantinaya alındığı bildirildi.

Şoförün izolasyon kurallarına uymaması nedeniyle virüsün 12 kişiye daha bulaşmasına neden olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filyasyon kapsamında Mersin'den gelen otobüs şoförü, il girişinde sağlık ekipleri tarafından durdurularak evinde 14 gün boyunca izolasyonda kalması için tutanakla tebligat yapılmıştır. Ancak bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvuran şahsın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Sağlık ekipleri, bunun üzerine şahısla birlikte ikamette yaşayanlar ve temasta olduğu kişilere ulaşarak Kovid-19 testi yaptı. Yapılan testlerde ikamette izolasyona dikkat edilmediği için aynı aile ve bağlantılı olan 12 kişide koronavirüs tespit edildi. Filyasyon ekipleri tarafından pozitif vaka çıkan ailenin ikamet ettiği Kalecik Mahallesindeki apartman karantinaya alındı."

Açıklamada, şoförün, Gedikbulak Mahallesi'nde ziyaret ettiği kayınpederinin evinin de karantinaya alındığı belirtildi.

Van'da Kovid-19 vaka sayısının 503'e yükseldiği, 450 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği aktarılan açıklamada, "Tedbir amaçlı karantinada olan kişi sayısı 70 bin. Tedbir amaçlı karantinası hala devam eden kişi sayısı da 19 bindir. Başkale ilçesine bağlı Örmetaş, Albayrak, Ekecek, Gedikbaşı mahalleleri, İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi, Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi, Saray ilçesine bağlı Keçikayası, Kazlıgöl mahalleleri. Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde 5 ev, Gürpınar ilçesine bağlı Taşdöndüren Mahallesi, Tuşba ilçesine bağlı Gendelova, Kozluca ve Yalınağaç mahallelerinde karantina uygulaması devam etmektedir."

Pandemiyle mücadele kapsamında alınan önlemlerin olumlu sonuç verdiği ve normalleşme adımlarının atıldığı vurgulanan açıklamada, izolasyon kuralları ve yasakların ihlal edilmesi nedeniyle Kovid-19 vakalarının görüldüğü Van'da, tedbirlere uyulması istendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

Van Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
02:49
Sabah
04:36
Öğle
12:10
İkindi
16:03
Akşam
19:33
Yatsı
21:12

Van Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Filiz Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Mermit Eczanesi
Ipekyolu
Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Erciş’te toprağa gömülü eroini Rasif buldu

Erciş’te toprağa gömülü eroini Rasif buldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Çaldıran’da Görülmez Kaza

Çaldıran’da Görülmez Kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.