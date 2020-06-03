Van'da izolasyon kurallarına uymayan otobüs şoförü 12 kişiye virüs bulaştırdı

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinaya alınan ancak izolasyon kurallarına uymayan otobüs şoförü, virüsün 12 kişiye daha bulaşmasına neden oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Tuşba ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi'nde yaşayan ve testleri pozitif çıkan otobüs şoförünün, filyasyon ekiplerince evinde karantinaya alındığı bildirildi.

Şoförün izolasyon kurallarına uymaması nedeniyle virüsün 12 kişiye daha bulaşmasına neden olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filyasyon kapsamında Mersin'den gelen otobüs şoförü, il girişinde sağlık ekipleri tarafından durdurularak evinde 14 gün boyunca izolasyonda kalması için tutanakla tebligat yapılmıştır. Ancak bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvuran şahsın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Sağlık ekipleri, bunun üzerine şahısla birlikte ikamette yaşayanlar ve temasta olduğu kişilere ulaşarak Kovid-19 testi yaptı. Yapılan testlerde ikamette izolasyona dikkat edilmediği için aynı aile ve bağlantılı olan 12 kişide koronavirüs tespit edildi. Filyasyon ekipleri tarafından pozitif vaka çıkan ailenin ikamet ettiği Kalecik Mahallesindeki apartman karantinaya alındı."