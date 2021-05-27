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Van'da kaçak yapıları yıkmakla görevi ekiplere saldıran 4 kişi gözaltına alındı

27.05.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da kaçak yapıları yıkmakla görevi ekiplere saldıran 4 kişi gözaltına alındı

Van'ın Gürpınar ilçesinde hazine arazisine yapılan kaçak yapıların yıkımı sırasında ekiplere ve kolluk kuvvetlerine taşla saldıran 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Yurtbaşı Mahallesi'nde hazine arazisine yapılan kaçak yapı, ahır ve müştemilatların yıkımı için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Kaçak yapıların yıkımı sırasında vatandaşların kolluk kuvveti ve görevli memurlara mukavemette bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görevlilere taşlı saldırı yapılması olayına, kolluk kuvvetlerimiz silah kullanma yetkisi dahilinde uyarı amaçlı havaya ateş açmak suretiyle müdahale etmiştir. Yaralı vatandaşımız yoktur. Kolluk personelimiz atılan taşlardan hafif yaralanmıştır. Olay kapsamında 4 kişi gözaltına alınmış, ifadeleri aldıktan sonra yetkili merciler tarafından serbest bırakılmıştır."

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