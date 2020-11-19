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Van’da KADES uygulaması hakkında bilgilendirme toplantısı

VAN HABERLERİ  | 19.11.2020 15:49 | Son Güncelleme

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” kapsamında bir program düzenlendi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri ve Edremit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde bilgilendirilme programı düzenlendi.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” kapsamında bir program düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri ve Edremit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde bilgilendirilme programı düzenlendi. Edremit ilçesinde yer alan Süphan Kültür Merkezinde duyarlılık, bilinç kazandırma, kadına karşı şiddetle mücadelede etkin rol alınması ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında muhtarlara yönelik bilgilendirme yapıldı.
Son yıllarda giderek artan kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen KADES uygulamasına ait broşürlerinin asıldığı toplantıda, bir dizi eğitim de verildi. Bilgilendirmede şiddet mağduru veya şiddete uğrama ihtimali bulunan kadınların akıllı cep telefonlarına yükledikleri KADES uygulamasıyla mağdurların tek tuşla polise ulaşabileceği, bu sayede adres ve isim bildirmek zorunda kalmayacakları aktarıldı.
Öte yandan, programda KADES uygulamasından gerçek mağdurların yararlanabilmesi için asılsız ihbarda bulunulmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

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