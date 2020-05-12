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Van’da kahraman hemşirelerin günü kutlandı

VAN HABERLERİ  | 12.05.2020 15:09 | Son Güncelleme

Van’da “12 Mayıs Hemşireler Günü” nedeniyle düzenlenen etkinlikte, korona virüs sürecinde yoğun çalışma sergileyen kahraman hemşireler alkışlandı.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimlik binası önünde “12 Mayıs Hemşireler Günü” dolayısıyla bir program düzenlendi.

Van’da “12 Mayıs Hemşireler Günü” nedeniyle düzenlenen etkinlikte, korona virüs sürecinde yoğun çalışma sergileyen kahraman hemşireler alkışlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimlik binası önünde “12 Mayıs Hemşireler Günü” dolayısıyla bir program düzenlendi. Düzenlenen programda hastane yönetimi tarafından hemşirelere hem çiçek verildi hem de dakikalarca alkışlandı.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, yeni tip korona virüs salgınına karşı en ön cephede yer alan hemşirelerin, hastaları iyileştirmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti. Hemşirelerin salgın nedeniyle her zamankinden daha fazla mesai harcadığını ifade eden İliklerden, “Özellikle pandemi sürecinde tüm dünyada sağlık çalışanlarına olan ihtiyaç kendisini daha çok göstermiştir. Sağlık çalışanları büyük cesaretle risk alarak çalışmalarını özverili bir şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Bu anlamda tüm hemşirelerin ‘12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutluyorum” dedi.
Salgın süresince yoğun stres altında çalışan hemşirelerin anlamlı gününü kutladığını dile getiren Van YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer ise etkinliği düzenleyen hastane yönetimine teşekkür etti.

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