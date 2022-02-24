YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da kalp damarı tıkanıklığında ilk kez damar içi ultrason cihazı kullanıldı

Van'da kalp damarı tıkanıklığında ilk kez damar içi ultrason cihazı kullanıldı

24.02.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da kalp damarı tıkanıklığında ilk kez damar içi ultrason cihazı kullanıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde, 72 yaşındaki Mehmet Öner'in tıkanan kalp damarı, kentte ilk kez kullanılan damar içi ultrason görüntüleme cihazı (IVUS) ile açıldı.

İpekyolu ilçesine bağlı Yukarı Gölalan Mahallesi'nde oturan Öner, rahatsızlanınca YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Kardiyoloji bölümüne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde Öner'in kalp krizi geçirdiği ve daha önce stent takılan bir damarında tıkanma tespit edildi.

YYÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emrah Erdoğan ve ekibi, kentte ilk kez damar içi ultrason görüntüleme cihazı kullanarak, damarda oluşan tıkanıklığı açtı ve Öner'in hayata tutunmasını sağladı.

- "Hastanın sağlık durumu iyi"

Avrupa Kardiyoloji Derneği (EAPCI) Ulusal Temsilcisi de olan Dr. Emrah Erdoğan, AA muhabirine, 72 yaşındaki Öner'in daha önce geçirdiği krizlerden dolayı ileri derecede kalp yetmezliğinin bulunduğunu söyledi.

Hastaya kalp anjiografisi uyguladıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hastamıza daha önce takılan stentin içinde yüzde 90 darlık, kalbin yüzde 80'ini besleyen ana damarında da yüzde 70'e yakın darlık olduğunu tespit ettik. Hastamızın durumu kritikti. Bu durum iki tedavi seçeceğini karşımıza çıkardı. Biri açık kalp ameliyatı öbürü ise stent takılarak damarı açmaktı. Hastamızda ileri derecede kalp yetmezliğinin bulunması ve damar yapısının cerrahiye uygun olmaması nedeniyle stent takmaya karar verdik. Bu işlemin en iyi şekilde yapılması için damar içi kamera sistemini kullanmak gerekiyordu. IVUS yöntemiyle hastanın öncelikle damarlarını görüntüledik. Sonrasında buna uygun olarak eski damarın içine balon yaptık ve ana damara uygun şekilde stent taktık. Tedavimizi başarılı bir şekilde tamamladık. Hastanın sağlık durumu iyi."

- "Ölümleri azaltıyor"

Damar içi ultrason yönteminin Van'da ilk kez uygulandığını belirten Erdoğan, YYÜ'nün ve Türk Kardiyoloji Derneği'nin burslarıyla 2019 yılında Avrupa'nın en büyük kalp merkezlerinden Barts Heart Center'a giderek 2 yıl boyunca damar içi görüntüleme üzerine araştırma yaptığını aktardı.

IVUS ile damarın içini 360 derece görme imkanının olduğunu anlatan Erdoğan, "Böylece damarın darlık derecesini, takacağınız stentin net uzunluğunu, çapını, damarın içini tıkayan kirecin yumuşak mı, sert mi olduğunu net olarak değerlendirebiliyoruz. Bu sayede hastaya çok daha kaliteli ve daha az riskli bir işlem yapıyoruz. Avrupa'da ve dünyada sıklıkla bu yöntem uygulanıyor. Ana damara IVUS eşliğinde stentin takılması hastanın sonrasında yaşanacak damar tıkanıklığını ve ölümleri sadece anjiyografiye göre yarı yarıya azaltıyor." diye konuştu.

Hastane Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden ise hastanelerinde başarılı operasyonlar gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Damar içi ultrason yönteminin Van'da ilk kez uygulandığını vurgulayan İliklerden, "IVUS'la hastanın kalp damarlarını yapısı değerlendiriliyor. Ardından stent işlemi yapılıyor. Bu yöntem çok özel bir teknik. Hocamız bu tekniğin eğitimini iki yıl boyunca Londra'da aldı. Hocamızın Londra'da eğitim almasına vesile olan rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Hasta Mehmet Öner de yapılan müdahale sayesinde hayata tutunduğunu belirterek, "Daha öncede kalp krizi geçirdim. Kalp damarlarım tıkanmıştı. Rahatsızlanınca buraya getirildim. Allah doktorlarımızdan razı olsun. Sağlık durumum çok iyi. Kendimi iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağanVanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağan
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlanıyorSenegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlanıyor
TRT 2, üç yeni programı izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyorTRT 2, üç yeni programı izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 24 Şubat Perşembe

İmsak
05:18
Sabah
06:39
Öğle
12:25
İkindi
15:30
Akşam
18:00
Yatsı
19:16

Van Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Perşembe

Pınar Eczanesi
Ipekyolu
Burak Eczanesi
Ipekyolu
Ozan Eczanesi
Ipekyolu
Ihlamur Eczanesi
Edremit
Doruk Kartal Eczanesi
Tusba
Evin Eczanesi
Ercis
Sanat Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

45 bin TL'lik krem açıklaması: Ekonomik olarak...

45 bin TL'lik krem açıklaması: Ekonomik olarak...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sevenlere gündelik kombin önerileri

Mom jean modasını sevenlere gündelik kombin önerileri

Cinsel ilişkiden zevk almanın yolları! Haz noktaları...

Cinsel ilişkiden zevk almanın yolları! Haz noktaları...

Diyet yaparken vitamin ve takviyeler kullanılmalı mı?

Diyet yaparken vitamin ve takviyeler kullanılmalı mı?

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.