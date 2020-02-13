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Van'da kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar hastaneye ulaştırıldı

VAN HABERLERİ  | 13.02.2020 17:28 | Son Güncelleme

Van'da kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Çaldıran ve Saray ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle yolları kapanan mahallelerde rahatsızlanan hamile kadın ile 2 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezine 31 kilometre mesafedeki Akbaşak Mahallesi'nde rahatsızlanan 38 yaşındaki Fatma Hasar, yol kapalı olduğu için hastane götürülemeyince yakınları yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri, yer yer bir metreyi bulan karda ilerleyemeyince devreye kar savurma aracı girdi.

Yaklaşık 2 saat süren zorlu çalışmanın ardından yolu açılan mahalleye ulaşan UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları hastayı hastaneye ulaştırdı.

Tedavi altına alınan Hasar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Saray ilçesi Koçbaşı Mahallesi'nde rahatsızlanan 2 yaşındaki Semih Cansever'in yakınları da ekiplerden yardım istedi.

Karla mücadele ekiplerinin 3 saat süren çalışmasının ardından yolu açılan köye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Cansever'i Özalp Devlet Hastanesine kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
hasta kurtarma Kar Yağışı Van

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