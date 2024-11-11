Van'da kaybolan küçükbaş hayvanlar, öğretmenin uçurduğu dronla bulundu

Mahalle kırsalında yaklaşık bin küçükbaş hayvanını otlatan çoban, bir süre sonra bazı hayvanların sürüden ayrıldığını fark edince aramaya başladı.

Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarına destek veren Giyimli İlkokulu'nda görevli öğretmen Emrah Yıldız, hobi olarak kullandığı dronla bölgeyi havadan kontrol etti.

Yapılan taramada sürünün bulunduğu alandan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkla olduğu tespit edilen küçükbaş hayvanlar, çoban tarafından teslim alındı.

Yıldız, geniş bir arazide dronla tarama yaptığını ve hayvanları vadinin içinde gördüklerini söyledi.

Küçükbaş hayvanlarının bulunmasının mutluluğunu yaşayan çoban da Yıldız'a teşekkür etti.