YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da kısıtlama sessizliği

Van’da kısıtlama sessizliği

VAN HABERLERİ  | 20.12.2020 15:56 | Son Güncelleme

Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.Korona virüs salgınında vakaların yeniden artış göstermesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yeni tedbirler uygulamaya konuldu.

Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Korona virüs salgınında vakaların yeniden artış göstermesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yeni tedbirler uygulamaya konuldu. Bu kapsamda korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar cuma akşamından itibaren evlerine kapanırken, kısıtlamada kentin en işlek meydan ve caddeleri ise sessizliğe büründü.
Cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri ise araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

Van Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazar

İmsak
05:44
Sabah
07:13
Öğle
12:09
İkindi
14:35
Akşam
16:55
Yatsı
18:18

Van Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazar

Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Emre Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.