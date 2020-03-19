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Van’da ‘korona virüs’ konulu toplantı

VAN HABERLERİ  | 19.03.2020 11:11 | Son Güncelleme

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplanan genişletilmiş il hıfzıssıhha kurul toplantısında korona virüse karşı alınan ve alınacak yeni tedbirler konuşuldu.Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplanan genişletilmiş il hıfzıssıhha kurul toplantısında korona virüse karşı alınan ve alınacak yeni tedbirler konuşuldu.
Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Sağlık Bakanlığının genel koordinasyonu ve Bilim Kurulunun kararları doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi Van’da da kurumlar tarafından alınması gereken önlemler görüşüldü.
Toplantıda konuşan Vali Bilmez, her kurumun üzerine düşen sorumluluğu özverili bir şekilde yerine getirmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi.
Dünyanın zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Vali Bilmez, “Ülke olarak en az zararla süreci atlatırız inşallah. Tedbirlerimizi elden bırakmayacağız. Hijyen kurallarına uymalıyız, bu konuda vatandaşlarımızı da gerekli şekilde uyarmalıyız. Bireysel temizliğimize dikkat etmeliyiz. Ne ailemizi ne de çevremizi riske atmadan hareket etmeliyiz. Fahiş fiyatlara karşı denetimlerimiz devam ediyor, devam edecektir. Sınırımızdaki tedbirleri de sıkı tutuyoruz” dedi.

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