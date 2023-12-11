Van’da koruma altına alınan alageyikler, üretim merkezlerine gönderildi

Hakkari’de jandarmanın yol kontrol noktasında durdurulan kamyonetin kasasında bulunan 4 alageyik, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Daha sonra DKMP ekiplerince Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde getirilerek koruma altına alındı. Merkezde yaklaşık bir aydır koruma altında bulunan ve bakımları titizlikle yapılan alageyikler, doğal popülasyonun desteklenmesi amacıyla Çorum bölgesi geyik üretim merkezine gönderildi.

“ALAGEYİKLERİN ASIL YURDU ANADOLU’DUR”

İHA muhabirine konuşan Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası’ndaki bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiklerini belirtti. DKMP ekiplerince kendilerine getirilen alageyikleri yaklaşık bir aydır misafir ettiklerini ifade eden Aslan, “Alageyikler ilk geldiklerinde bitkin vaziyetteydiler. Ancak tedavi sonrası yakalamak için çok büyük zorluklar yaşadık. Alageyiklerin asıl yurdu Anadolu’dur. Alageyikleri tekrar dağlarda görmek ve nesillerinin tükenmemesi için çalışmalara katılan DKMP 14. Bölge Müdürlüğü ve jandarma başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

“ALAGEYİKLERİN NESLİ DEVAM EDECEK”

Genetik zenginliği gösteren hayvanları merkezlerinde rehabilite ettiklerini dile getiren Aslan, “Daha güzel yaşayacakları ortamlara kavuşmaları için DKMP 14. Bölge Müdürlüğü ile birlikte hayvanların nakillerini sağladık. Ülkemizin çeşitli yerlerinde alageyik korunma ve üretme istasyonları var. Bu istasyonlardan faydalanmak üzere Çorum bölgesine götürüldü. Alageyikler buradaki koruma alanında neslinin devam ettirilmesi için çalışmalarda yer alacaklar” diye konuştu.

