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Van'da koruma altındaki çocukların kayak keyfi

VAN HABERLERİ  | 02.02.2020 12:36 | Son Güncelleme

Van'da koruma altındaki çocukların kayak keyfi

Van'daki Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşayan 80 çocuk, yarıyıl tatilinin son gününde Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nde keyifli vakit geçirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki sitede kalan, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu çocuklar için kayak merkezinde etkinlik düzenlendi.

Öğretmenleri nezaretinde merkeze götürülen çocuklar, burada kayak yapmayı öğrendi, kızaklarla kayarak karın tadını çıkardı.

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Afet Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara kayak merkezinde mutlu bir gün yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Tatil döneminde bu tarz etkinliklerin çocuklara iyi geldiğini belirten Özkan, "Kurumumuzun koruması altında olan Suriyeli ve Afgan çocuklar da var. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Çocuklar karla eğlenmeyi seviyor. Çocuklar için Van şartlarına en güzel aktiviteleri yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Koordinasyon Merkezi sınıf öğretmeni Yeşim Uçanaykaç da çocuklar için sportif ve kültürel faaliyetler düzenlediklerini anlattı.

Çocukların topluma entegre olması bakımından bu tür çalışmalara önem verdiklerini dile getiren Uçanaykaç, "Çocuklar keyifli bir gün yaşadı. Mutlulukları yüzlerinden belli oluyor. Bu tür etkinlikler sayesinde öğrenciler derslerine daha iyi motive oluyor, başarıları artıyor." dedi.

Suriye uyruklu G.G. de öğretmenleri sayesinde Türkçe öğrendiğini belirterek, "Türkiye'de olmaktan mutluluk duyuyorum. Van çok güzel, çok eğleniyorum. Aramızda yarışmalar düzenledik, kayak yaptık. Burada bulunduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Öğretmenlerimi çok seviyorum." diye konuştu.

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Abalı Kayak Merkezi çocuk evleri sitesi Gevaş İlçesi Kayak Van

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