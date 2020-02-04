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Van’da lapa lapa kar yağışı

VAN HABERLERİ  | 04.02.2020 16:55 | Son Güncelleme

Van’da öğleden sonra aniden bastıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Van kent merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi.

Van’da öğleden sonra aniden bastıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Van kent merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kar yağışlı geçeceğini, gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayıyla birlikte pus yer yer sis hadisesi beklendiğini duyurdu.
Uçak seferlerinde bir aksamanın söz konusu olmadığı kentte, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri de olası buzlanmalara karşı tuzlama çalışması başlattı. Kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını ifade eden vatandaşlar ise kar yağışının bereket olduğunu belirterek, bunun tarım başta olmak üzere birçok faydasının olduğunu söyledi.

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Sanat Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
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