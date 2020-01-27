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Van’da mahalleler arası 45 yaş üstü bilgi yarışması

VAN HABERLERİ  | 27.01.2020 16:50 | Son Güncelleme

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından mahalleler arası düzenlenen 45 yaş üstü bilgi yarışması renkli görüntülere sahne oldu.Sosyal belediyecilik kapsamında kültürel değişim ve dönüşüm projelerini kırsal mahallelere de ulaştıran İpekyolu Belediyesi, 30 kırsal mahallede düzenleyeceği 45 yaş üstü bilgi yarışmasının ilkini gerçekleştirdi.

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından mahalleler arası düzenlenen 45 yaş üstü bilgi yarışması renkli görüntülere sahne oldu.
Sosyal belediyecilik kapsamında kültürel değişim ve dönüşüm projelerini kırsal mahallelere de ulaştıran İpekyolu Belediyesi, 30 kırsal mahallede düzenleyeceği 45 yaş üstü bilgi yarışmasının ilkini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta düzenlenen ilk eleme turunu geçerek finale kalan 5 kadın ve erkek arasında kıyasıya bir yarış gerçekleşti. Van yöresine ait genel kültür sorularının sorulduğu bilgi yarışmasında taraflar ter dökerken, etkinlik renkli görüntüler oluşturdu.
İlçeye bağlı Karakoç Mahallesi’nde düzenlenen ilk final yarışını İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ile beraberindekiler izledi. Yarışma öncesi bir konuşma yapan Kaymakam Aslan, 30 kırsal mahallede düzenlenen yarışmada birinci olan kadın ve erkekler için de bir final yarışması düzenleyeceklerini belirtti. Kaymakam Aslan, “Göreve başladığımız günden itibaren köylerimize yönelik çok etkinlik yapılmadığını tespit ettim. Köylerimizde sosyal aktivite olarak neler yapabiliriz diye düşündük ve 45 yaş üstü bir bilgi yapılması yönünde bir karar aldık. Yaklaşık 30 kırsal mahallemiz var. Bilgi yarışmanın ilkini Karakoç Mahallemizde başlatalım istedik. Burada çok yoğun bir başvuru olmuş. Ben bundan dolayı çok memnun oldum. Bunların ilk elemesi geçen hafta yapıldı. 30 köyde düzenlenen bilgi yarışmanın birincilerini daha sonra yarıştıracağız. Burada birinci olan kişilere de çeşitli ödüllerimiz olacaktır. Bugün sizlerle bu sıcak ortamda beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. Yarışmacı beyefendilere ve hanımefendilere başarılar diliyorum” dedi.
Çocuklarının eğitimini üstlendiğini dile getiren yarışma birincisi 64 yaşındaki Hacer Yılmaz ise kendileri için samimi bir ortamda bilgi yarışması etkinliği düzenleyen İpekyolu Belediyesine teşekkür etti.
Karakoç Mahallesi’nde düzenlenen bilgi yarışmasında kadın kategorisinde Hacer Yılmaz, erkekler kategorisinde ise Şükrü Yıldırım birinci oldu. Dereceye giren ilk 5 kişiye para ödülüyle çeşitli hediyeler verildi.

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