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Van'da mesire alanları beyaza büründü

06.01.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da mesire alanları beyaza büründü

Van'ın Edremit ilçesindeki çamlık alan ile Özalp ilçesindeki menderesler, kar yağışıyla beyaz örtüye büründü.

Edremit ilçesindeki Köprüler-Gem Regülatörü Park ve Rekreasyon Tesisi, geçen hafta etkili olan yağışla karla kaplandı.

Dondurucu soğuğa rağmen yeşilin tüm tonlarının görülebildiği çam ağaçları ile bütünleşen bembeyaz kar örtüsü dikkati çekti.

Tesise gelen bazı kent sakinleri de hem manzarayı izledi hem de tesisin içinden geçen Engil Çayı'nda balık avlamaya çalıştı.

Vatandaşlardan Salih Akpınar, AA muhabirine, tesise sık sık gelerek temiz havanın ve eşsiz doğanın tadını çıkardıklarını söyledi.

Akpınar, "Boş zamanlarımızın büyük bölümü burada geçiyor. Hem balık avlıyoruz hem de fotoğraf çekiyoruz. İnsanların ilgi gösterdiği bir yer." dedi.

Hüsamettin Aydemir ise yeşil ve beyazın buluştuğu manzaranın insana huzur verdiğini belirterek "İnsanlar buraya aileleriyle güzel zaman geçirmek için geliyor. Yaz aylarında çok kalabalık oluyor. Bir yanda çam ağaçlarının yeşil tonları bir yanda da bembeyaz kar örtüsü. Çok güzel bir manzara var." diye konuştu.

Özalp ilçesinde de Dorutay Mahallesi yakınlarındaki akarsuyun bembeyaz kar örtüsü arasında süzülen görüntüsü objektiflere yansıdı.

Edremit ilçesindeki tesis ile Özalp ilçesindeki mendereslerin eşsiz manzarası drone ile görüntülendi.

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