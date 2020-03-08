Van’da Muhasebeciler Haftası kutlandı

Van’da ‘1-7 Mart Muhasebeciler Haftası’ çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO), ‘1-7 Mart Muhasebeciler Haftası’ nedeniyle bir program düzenledi. Bir otelde düzenlenen programda konuşan Van SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, son zamanlarda meydana gelen olaylar nedeniyle Muhasebeciler Haftası’nı üzüntü içerisinde kutladıklarını ifade etti. Şahin, “24 Ocak Elazığ depreminde 41 vatandaşımızı, 6 Şubat tarihinde Bahçesaray ilçemizde meydana gelen çığ felaketinde 41 vatandaşımızı, 23 Şubat tarihinde Başkale ilçemizde meydana gelen depremde 10 vatandaşımızı ve 28 Şubat tarihinde İdlip’te 33 askerimizi kaybetmenin üzüntüsüyle bir aradayız. Vefat eden ve şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi.

Türkiye’de şeffaf, öngörülebilir, sade ve kolay anlaşılır bir vergi sistemine sahip olunması gerektiğini dile getiren Şahin, “Bu kapsamda yapılacak kanunların gözden geçirilmesi, vergilendirme süreçleri ile beyanname ve bildirimlerin sadeleştirilmesi ve sayılarının azaltılması gibi her türlü iyileştirme çalışmalarının destekçisi olma gayretinde olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla karşılıklı anlayış içerisinde yürütülen çalışmaların, ülke ekonomisinin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağladığını vurgulayan Şahin, “Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören, ülkemizin güçlü ekonomisi için güçlü bir mali müşavirlik kurumunun varlığına inanan mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğimizi, iş dünyamıza ve ülkemize değer katarak geliştireceğiz. Bu anlamda meslektaşlarımızın haftasını kutluyorum” şeklinde konuştu.

Mesleğe yeni başlayanlara ruhsatlarının verilmesi ile devam eden program, ikramlarla sona erdi.

Programa Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK başkanları ve mali müşavirler katıldı.

