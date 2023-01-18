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Van'da onlarca türden kuşun konakladığı Dilkaya Sazlığı'nın yüzeyi büyük oranda buz tuttu

18.01.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Edremit ilçesinde onlarca türden kuşun barındığı Dilkaya Sazlığı'nın yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı.

Önceki yıllara oranla beklenen yağışların gerçekleşmediği Van'da, kuraklıkla birlikte soğuk hava da etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, Edremit ilçesindeki Dilkaya Sazlığı'nın yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu.

Bölgenin en önemli sulak alanlarından biri olan ve birçok farklı kuşa ev sahipliği yapan sazlığa gelenler, ortaya çıkan manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Çevredeki çocuklar da buz tabakasının üzerinde oyun oynadı.

Vatandaşlardan Mehmet Aslan, bu yıl yağışların istenilen seviyede olmadığını belirterek, "Soğuk hava etkili oluyor. Burada onlarca kuş türü var. Gölün yüzeyi buz tutunca kuşlar yiyecek bulmakta zorluk çekiyorlar." dedi.

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