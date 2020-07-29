Van’da pandemi kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez; hastanelerde bugün itibariyle toplam yatan hasta sayısının 160 civarında olduğunu ifade ederek, “Hastanelerde 5 entübe hastamız, bugüne kadarda korona virüs nedeniyle 10 vatandaşımız vefat etti. Şu ana kadar 1500 vatandaşımız iyileşerek taburcu edildi” dedi.

Van İl Pandemi Kurulu toplantısı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında gerçekleştirildi. Tarım İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda İl Sağlık Müdürlüğünden Uzm. Dr. Abdullah Sarıöz Pandemi sürecinin başlangıçtan itibaren Van’da yapılan çalışmalar hakkında sunum eşliğinde katılımcıları bilgilendirdi. Korona virüs salgınıyla mücadelede ilin güncel durumu ile yeni kontrollü sosyal hayatla ilgili alınan tedbirlerin değerlendirildiği İl Pandemi Kurulu toplantısında konuşan Vali Bilmez, kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte pandemi sürecinde yürütülen çalışmalar, aktif vakalarda Van’ın son durumu ve önümüzdeki dönemde devam edecek tedbirlerle ilgili bilgi verdi. Sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi tedbirlere herkesin riayet etmesi gerektiğini ifade eden Vali Bilmez, kontrollü sosyal hayat dönemi içerisinde düğün ve cenaze gibi toplu alanlarda vatandaşların fazla kalmaması gerektiğini belirterek, “Bildiğiniz gibi korona virüs salgını ile mücadelede geçtiğimiz Haziran ayı ile birlikte kontrollü sosyal hayat dönemine geçmiş bulunuyoruz. Ancak, son günlerde düğün, nişan, taziye, akraba, eş ve dost ziyaretlerinde maske kullanılmaması ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle ilimizde vaka sayısında arzu etmediğimiz artışlar gözlenmektedir. Bu vaka sayılarında yaşanan dalgalanmalar tehlikenin geçmediğini, tedbirlerin bütün ciddiyetiyle uygulanması gerektiğini bizlere göstermektedir. Dolayısıyla bugüne kadar yapılan başarılı çalışmaların boşa gitmemesi için vatandaşlarımızın rehavete kapılmadan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları büyük önem arz etmektedir. Sürecin başından bu yana Van’daki bütün kamu kurum ve kuruluşların işin ucundan tutarak örnek davranış sergiledi. Hastanelerimiz koordineli bir şekilde süreci yönetmeye çalışıyor. Vatandaşlarımızın hastanelere sadece acil tedavi ve ameliyat için gidilmesi, acil olmadıkça tedavilerin bir süre ertelemelerini istiyoruz. Hıfzıssıhha kurulu kararıyla yasaklanan hasta ziyaretleri için hastanelere gidilmemeli ve buna herkesin uyması gerekiyor. İlimizde Kurban Bayramı’nda resmi bayramlaşma olmayacak. Vatandaşlarımız bayramda kalabalık yerlerde ve toplu yemeklerde bir araya gelmemeli. Kurban Bayramı’nda mezarlıklar toplu şekilde ziyaret edilmemeli. Bayramda mümkün olduğunca bir araya gelmeden bayramlaşmayı teknolojiden faydalanarak geçirmeliyiz. Yine aynı şekilde düğün-derneklerde toplu yemeklerde uzak durulmalı, sosyal mesafe ve maske takmaya özen göstermeliyiz” dedi.