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Van’da park halindeki kamyonet yandı

02.01.2024 13:50 | Son Güncelleme:
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Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde park halindeki bir kamyonet alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesi Şafak Mahallesi Kümeevler Özgürlük Caddesi üzerinde meydana geldi. Kenan K. isimli şahsa 27 ADY 69 plakalı Fort Transit marka kamyonet, park halinde iken yanmaya başladı. Yangını gören araç sahibi Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, elektrik aksamından çıkan yangın aracın diğer aksamlarına yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Kamyonette büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

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