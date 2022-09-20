Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu

Van'da PKK'lı teröristlerin kullandığı barınak ve mağaralarda yapılan aramada, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı barınak ve sığınaklarda yapılan aramada 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, aynı silaha ait 52 adet mermi ve 2 şarjör ele geçirildi.

