YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu

20.09.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu

Van'da PKK'lı teröristlerin kullandığı barınak ve mağaralarda yapılan aramada, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı barınak ve sığınaklarda yapılan aramada 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, aynı silaha ait 52 adet mermi ve 2 şarjör ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci "İyilik Treni"nin Van'dan Pakistan'a uğurlanması töreninde konuştu:Tarım ve Orman Bakanı Kirişci "İyilik Treni"nin Van'dan Pakistan'a uğurlanması töreninde konuştu:
Bodrum'da hayırseverlerin yaptırdığı iki okul törenle açıldıBodrum'da hayırseverlerin yaptırdığı iki okul törenle açıldı
Kırşehir'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildiKırşehir'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Van Gürpınar silah mühimmat

Van Namaz Vakitleri 20 Eylül Salı

İmsak
04:23
Sabah
05:45
Öğle
12:05
İkindi
15:32
Akşam
18:15
Yatsı
19:32

Van Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Salı

Van Eczanesi
Ipekyolu
Yiğit Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Kışla Eczanesi
Ercis
Elbak Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.