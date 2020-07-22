Van'da plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretiliyor

Makinelerin seri üretimi için çalışmalara başlayan yatırımcılar, şimdiden başta ülkeleri İran olmak üzere Gürcistan, Irak ve Afganistan'dan talep aldı.

Girişimcilerden Ahmad Rastgoo, AA muhabirine, Ar-Ge çalışmalarının ardından kurulan fabrikada üretime başladıklarını söyledi.

Üretilen makinelerde 100 kilogram plastikten 75 litre dizel yakıt elde ettiklerini anlatan Rastgoo, "Canlıların hayatını kurtaracak, dünyayı daha da güzelleştirecek bir proje geliştirdik. Hedefimiz plastiği dünya üzerinde olabildiğince yok etmek ve enerji kaynağına dönüştürmek. Nitekim plastik maddeler 2 bin 500 yıl doğada çözülmeden kalabiliyor. Çevreye çok zarar veriyor. Bu nedenle plastiği enerjiye dönüştürme kararı aldık." diye konuştu.

Plastik çöplerden elde edilen motorinin tüm motorlu araçlarda, gemi ve iş makinelerinde kullanılabileceğini belirten Rastgoo, şunları kaydetti:

"En çok gemilerde ihtiyaç duyulan bir makine. Gemiler bazen aylarca yol alabiliyor. Bu nedenle çok sayıda plastik atık oluşuyor. Bu plastiği akaryakıta dönüştürerek tasarruf sağlayabiliriz. Bunun için makineler gemilere entegre edilebilir. Bu proje için farklı ülkelerden davet aldık ama Türkiye'yi seçtik. Bunun nedeni Türkiye üzerinden dünyaya açılma şansımızın fazla olması. Türkiye'nin daha açık bir pazarı var. Buradan dış dünyaya daha iyi açılabiliriz. Şimdiden Irak, Gürcistan, Afganistan ve İran'dan talep topladık. Seri üretimin hızlanmasıyla 70 ila 100 kişiyi istihdam etmeyi düşünüyoruz."