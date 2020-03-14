YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da polisin ikna çalışmasıyla teslim olan 2 terörist ailelerine kavuştu

Van'da polisin ikna çalışmasıyla teslim olan 2 terörist ailelerine kavuştu

VAN HABERLERİ  | 14.03.2020 10:56 | Son Güncelleme

Valilik: - "Teslim olan 2 terör örgütü mensubu, Van Emniyet Müdürlüğüne getirilerek aileleriyle buluşturuldu"

Van'da polisin ikna çalışması sonucu teslim olan PKK/KCK'lı 2 teröristin aileleriyle buluşturulduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alanda faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik geri getirme ve ikna çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Emniyetin İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Suriye’de terör örgütü adına faaliyet yürüten, örgüte 2014 yılında katılan S.A. ve 2013 yılında katılan Z.A. ile aileleri aracılığıyla irtibat kurulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İkna çalışmaları sonucu iki örgüt mensubu teslim olmaya ikna edilmiş, Şanlıurfa Akçakale Sınır Kapısı'nda ekiplere kalaşnikof, tabanca ve 3 el bombasıyla teslim olmuşlardır. Teslim olan 2 terör örgütü mensubu, Van Emniyet Müdürlüğüne getirilerek aileleriyle buluşturuldu. Silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
Anahtar Kelimeler:
PKK/KCK Terörist Teslim Van

En Çok Okunan Yerel Haberler

İnönü’de 4 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak

İnönü’de 4 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak

Antalya'da 8 yıl önce ortadan kaybolan kadının öldürülüp gömülmesi

Antalya'da 8 yıl önce ortadan kaybolan kadının öldürülüp gömülmesi

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başladı

Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başladı

ATSO Başkanı Çetin: "Antalya, güvenli turizm destinasyonu olduğunu dünyaya gösterecek"

ATSO Başkanı Çetin: "Antalya, güvenli turizm destinasyonu olduğunu dünyaya gösterecek"

Van Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
04:51
Sabah
06:12
Öğle
12:21
İkindi
15:41
Akşam
18:19
Yatsı
19:35

Van Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Deva Eczanesi
Ipekyolu
Erek Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Park Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Erciş Belediyesi kriz masası oluşturdu

Erciş Belediyesi kriz masası oluşturdu

AK Parti milletvekilleri: “Geleceğe dönük bir perspektifle sağlık yatırımları önceliğimizdir”

AK Parti milletvekilleri: “Geleceğe dönük bir perspektifle sağlık yatırımları önceliğimizdir”

Van’da ‘Kriz Merkezi’ kuruldu

Van’da ‘Kriz Merkezi’ kuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.