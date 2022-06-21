Van'da salep soğanı toplayan 4 kişiye 438 bin 372 lira ceza uygulandı

Muradiye ilçesinde koruma altındaki salep soğanını kaçak toplayan 4 kişiye 438 bin 372 lira ceza kesildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye sırasında A.S, Y.S, F.S, C.S'nin izinsiz salep bitkisi soğanı topladıklarını tespit etti.
İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri 4 kişiye kişi başı 109 bin 593 lira olmak üzere 438 bin 372 lira ceza uyguladı.
Ele geçirilen 1052 adet 5 kilogram salep bitkisi soğanı İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz