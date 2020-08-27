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Van’da şehirlerarası otogarda korona virüs denetimi

VAN HABERLERİ  | 27.08.2020 12:30 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, şehirlerarası otobüs terminalinde korona virüs denetimi gerçekleştirerek, vatandaşlara maske dağıttı.Korona virüsle etkin mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi denetimlerini sıklaştırdı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, şehirlerarası otobüs terminalinde korona virüs denetimi gerçekleştirerek, vatandaşlara maske dağıttı.
Korona virüsle etkin mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi denetimlerini sıklaştırdı. Vaka sayılarından yaşanan artışla birlikte denetimlerini arttıran Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, şehirler arası otobüs terminalindeki firmalara ait ofislerde, dükkan ve otobüslerde hijyen denetimi yaparak çalışanların ateşlerini ölçtü. Belirlenen kurallara uyulması noktasında esnaf ve vatandaşları bilgilendiren zabıta ekipleri; temizlik, mesafe ve maske konusunda da uyarılarda bulundu.
Periyodik bir şekilde yapılan denetimlerde maske dağımı ve kolonya ikramı gerçekleştiren ekipler, esnaf ve vatandaşlardan tam not aldı.

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