Van'da "silah imalatı ve ticareti" yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 9 Ocak'ta "silah imalatı ve ticareti" suçu kapsamında projeli çalışma başlattığı belirtildi.

Yürütülen çalışma sonucu 6 Şubat'ta gözaltına alınan bir şüphelinin tutuklandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dosya kapsamında bugün de bir şüphelinin ikamet ve iş yerinde yapılan aramada 10 tabanca, 7.65 milimetre çapında 80 tabanca fişeği, MKE 80 ibareli 2 fişek, 3 av tüfeği, silah imalatında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Şahıs, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır."

