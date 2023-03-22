YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da "silah imalatı ve ticareti" yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Van'da "silah imalatı ve ticareti" yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

22.03.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da "silah imalatı ve ticareti" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Van'da "silah imalatı ve ticareti" yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 9 Ocak'ta "silah imalatı ve ticareti" suçu kapsamında projeli çalışma başlattığı belirtildi.

Yürütülen çalışma sonucu 6 Şubat'ta gözaltına alınan bir şüphelinin tutuklandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dosya kapsamında bugün de bir şüphelinin ikamet ve iş yerinde yapılan aramada 10 tabanca, 7.65 milimetre çapında 80 tabanca fişeği, MKE 80 ibareli 2 fişek, 3 av tüfeği, silah imalatında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Şahıs, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van’da 46 kilo 500 gram eroin ele geçildiVan’da 46 kilo 500 gram eroin ele geçildi
Sivas’ta yaşlı nüfus artıyorSivas’ta yaşlı nüfus artıyor
Tarsus’ta 25 koyun telef olduTarsus’ta 25 koyun telef oldu
Anahtar Kelimeler:
Van van emniyet müdürlüğü

Van Namaz Vakitleri 22 Mart Çarşamba

İmsak
04:39
Sabah
06:01
Öğle
12:19
İkindi
15:45
Akşam
18:26
Yatsı
19:43

Van Nöbetçi Eczaneler22 Mart Çarşamba

Başkale Eczanesi
Baskale
Galata Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Özütoprak Eczanesi
Edremit
Gürbüz Eczanesi
Ercis
Büyük Eczane
Ercis
Artos Eczanesi
Gevas
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Park yeri kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında yaşandı ama...

Park yeri kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında yaşandı ama...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Otobüste olay oturma düzeni! Bariyerlerle...

Otobüste olay oturma düzeni! Bariyerlerle...

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.