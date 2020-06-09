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Van’da silah ve mühimmat ele geçirildi

VAN HABERLERİ  | 09.06.2020 09:41 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Aşağı Çaldıran Mahallesi Akal mezrası kırsalında 9 Haziran 2020 tarihinde operasyonu icra edildiği belirtildi.

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Aşağı Çaldıran Mahallesi Akal mezrası kırsalında 9 Haziran 2020 tarihinde operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon neticesinde; 1 adet piyade tüfeği, 2 adet el bombası ve bir miktar fişek ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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Ipekyolu
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