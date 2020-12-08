Van’da sokak hayvanları yalnız değil

Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi son bir yılda 10 bin 542 sokak hayvanını tedavi ederek 162’sini de sahiplendirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl önce 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve modern görüntüsüyle dikkat çeken Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, her yıl binlerce sokak hayvanına yuva olup şifa veriyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında faaliyetlerini yerine getiren merkezde son sistem teknolojiyle donatılmış ameliyathaneler, aşılama odaları, barınaklar bulunurken, 4 veteriner hekim, 2 ameliyat personeli, 6 hayvan toplama personeli, 10 hayvan bakıcısı, 3 şoför, 3 bekçi, 1 bahçıvan, 2 büro görevlisi olmak üzere toplamda 31 personel görev yapıyor.

Bir yılda 10 bin 542 sokak hayvanı tedavi edildi

2020 yılı itibari ile ekiplerin taramaları sonucu cadde ve sokaklarda yaralı halde bulunan, duyarlı vatandaşların ihbarları sonucu hayvan ambulanslarıyla merkeze getirilen 10 bin 542 sokak hayvanı tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuşan sokak hayvanları kanun gereği tekrar alındığı bölgeye bırakılırken, doğal hayatta yaşayamayacağı düşünülen hayvanlar ise merkez bünyesindeki barınağa yerleştirildi. Bu hayvanların 162’si ise hayvan severler tarafından sahiplenildi.