Van'da terör operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Van'da terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik geçen hafta yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 19-25 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda 4 FETÖ ve 5 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler, hakkında işlem yapıldı.

