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Van'da terör operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

26.09.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da terör operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Van'da terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik geçen hafta yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 19-25 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda 4 FETÖ ve 5 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler, hakkında işlem yapıldı.

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