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Van'da terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

02.02.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Van'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, "6415 Sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet", "Terör örgütüne üye olmak" ve "Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım/yataklık etmek" suçlarını işleyenlere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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