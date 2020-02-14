YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 47 şüpheli yakalandı

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 47 şüpheli yakalandı

VAN HABERLERİ  | 14.02.2020 14:51 | Son Güncelleme

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 47 şüpheli yakalandı

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetleri ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilerin yakalanması için 55 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
terör operasyonu Van

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Balıkesir’de 111 yıllık ilkokula duygusal veda

Balıkesir’de 111 yıllık ilkokula duygusal veda

Erzincan buz kesti: Refahiye ilçesi eksi 20’yi gördü

Erzincan buz kesti: Refahiye ilçesi eksi 20’yi gördü

Van Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
05:30
Sabah
06:52
Öğle
12:26
İkindi
15:21
Akşam
17:49
Yatsı
19:06

Van Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Başak Eczanesi
Ipekyolu
Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Kayran Eczanesi
Edremit
Talay Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

YYÜ’de kar tatili

YYÜ’de kar tatili

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.