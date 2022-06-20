Van'da terör örgütü üyeliği suçundan aranan şüpheli yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan M.E.A. tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan M.E.A, ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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