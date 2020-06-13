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Van'da toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklere kısıtlama

VAN HABERLERİ  | 13.06.2020 23:01 | Son Güncelleme

Van'da toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklere kısıtlama

Van Valiliği, kentte her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklerin kısıtlandığını duyurdu.

Valilik internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Her türlü açık alanlarda yapılması planlanan eylem/etkinlikler ile bu eyleme
destek vermek amacıyla il sınırlarımıza gelen şahısların ve araçların ilimiz
sınırları içerisine girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan
eylem/etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları yasaklanmıştır." denildi.

İl sınırları içinde araç ve yaya olarak toplu halde bulunulması ve dolaşılmasının kısıtlandığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl sınırlarımız içinde karşılama ve uğurlama adı altında yapılabilecek her türlü
etkinlik veya toplu hareketler kısıtlanmıştır.
İl sınırlarımız içinde vatandaşlarımızın bir araya gelebileceği her türlü toplu
faaliyet, hareket, gösteri, organizasyon gibi etkinlikler kısıtlanmıştır. İl sınırlarımız içinde yapılacak tüm açık hava toplantıları kısıtlanmıştır.
İlimizin sınırları içinde (görevli kamu kurumları hariç olmak üzere) yüksek
sesle anons, duyuru gibi ses sistemlerinin kullanımı yasaklanmıştır."

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